Calabria saluta Ibra: "Grazie per tutto quello che hai fatto per noi, è stato un onore. Arrivederci leggenda"

Anche capitan Davide Calabria, dopo la vittoria contro il Verona, ha voluto dedicare un post su Instagram a Zlatan Ibrahimovic che ha deciso di lasciare il calcio giocato: "Semplicemente grazie Zlatan. Grazie per quello che hai dato al calcio. Grazie per tutto quello che hai fatto per noi, è stato un onore. Arrivederci leggenda".