Calabria scade nel 2025: chiesto un piccolo ritocco dell'ingaggio

Non solo operazioni in entrata e in uscita, non solo la scelta del nuovo allenatore che dovrebbe essere solamente ufficializzata, l'estate del Milan porterà con sè anche altri dialoghi con alcuni calciatori che già fanno parte della rosa e con i quali va sistemata la situazione contrattuale. Uno di questi potrebbe essere il capitano Davide Calabria che entra nel suo ultimo anno di contratto, in scadenza nel 2025. Il classe 1996 è al Milan fin da quando è ragazzino ed è chiaro che vorrebbe continuare la sua esperienza in rossonero così come il Milan non avrebbe intenzione di privarsene.

I dialoghi tra calciatore e società sono già stati avviati e la richiesta di Calabria è quella di avere un piccolo ritocco sull'ingaggio attuale. A oggi il terzino percepisce uno stipendio da 2 milioni di euro. La stima reciproca e la volontà di continuare insieme non mette fretta. La notizia è riportata oggi da Tuttosport. Nel corso dell'ultima stagione Calabria ha collezionato 41 presenze mettendo a referto 1 gol e 4 assist, tra Serie A, Champions, Europa League e Coppa Italia.