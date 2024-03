Calabria su Leao: "Se avesse l'istinto killer di Mbappè, può essere da Pallone d'Oro"

vedi letture

L'ultima pausa per le nazionali è andata ufficialmente in archivio. Ora il focus può tornare sul calcio dei club con il Milan che nei prossimi due mesi si giocherà tantissimo del proprio futuro. In particolare i rossoneri saranno impegnati in campionato per mantenere il secondo posto, davanti alla Juventus, e soprattutto in Europa League dove si giocheranno presto i quarti di finale contro la Roma. Di questo ma anche di tanto altro ha parlato Davide Calabria nell'intervista concessa a Radio Serie A, registrata durante la sosta e andata in onda sui canali ufficiali dell'emittente questa mattina.

Le parole del capitano rossonero su Rafael Leao: "E' una risata, la gioia di giocare. Ha un talento innato e una marcia in più. Lui deve riuscire a rimanere sereno e poi il campo parla per lui. Per quanto possa sembrare avere giornate altalenanti, poi i numeri parlano per lui. Se capirà il talento che ha può diventare uno o il giocatore più forte del mondo. E' da Pallone d'Oro, con quelle qualità fisiche innate non ne vedo tanti. Se avesse istinto killer di Mbappè, può essere da Pallone d'Oro"