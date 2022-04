Calabria su Milan-Genoa: "Siamo fiduciosi, stiamo lavorando tanto"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Davide Calabria, terzino rossonero, si è così espresso a MilanTV (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sul match contro il Genoa: "Siamo fiduciosi. A Marassi non dovevo giocare, ma all'ultimo il mister mi ha detto che avrei giocato ed è andato bene. Ovvio che ci siano alti e bassi in un campionato così lungo, ma bisogna aver fiducia. Siamo fiduciosi. Stiamo lavorando tanto per arrivare nel migliore dei modi a venerdì".