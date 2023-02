Calabria sui tifosi del Milan: "Mi sento uno di loro, ci supportano sempre"

MilanNews.it

In merito al suo rapporto con i tifosi del Milan, Davide Calabria ha spiegato a DAZN: "Il rapporto che ho con i tifosi è positivo, mi sento uno di loro. Non sono mai andato in curva, ma sono sempre stato il primo tifoso di questa squadra. Capisco i loro sentimenti e la loro passione. Ci hanno sempre supportato, sono i tifosi migliori del mondo".