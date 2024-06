Calafiori l’uomo del momento: il primo a credere in lui fu Fonseca a Roma

Se l'Italia è riuscita a passare agli ottavi di finale di Euro2024, seppur con il brivido, è anche per merito di Riccardo Calafiori, che con la sua incursione centrale al 98' è riuscito, in scivolata, a servire l'assist per il definitivo e decisivo 1 a 1 firmato da Mattia Zaccagni. Dopo una stagione importante a Bologna, il difensore italiano si sta consacrando una volta e per tutte anche con la Nazionale, prendendosi la scena come uomo copertina, sia in positivo che in negativo, visto che l'ex Roma ha fatto parlare di sè anche in occasione della sconfitta contro la Spagna, dove il suo autogol è risultato essere fatale per i ragazzi di Luciano Spalletti.

A fronte di questo Riccardo Calafiori potrebbe essere uno dei profili più chiacchierati del prossimo calciomercato, a patto che già non lo sia considerato il forte interesse della Juventus. Se l'italiano è oggi il calciatore che tutti stiamo ammirando in Germania è per merito di Thiago Motta, che con coraggio gli ha affidato le chiavi della difesa del Bologna quando praticamente nessuno credeva più in lui, neanche il Milan che per un periodo nella scorsa estate l'ha anche trattato, salvo poi virare su altro. Calafiori non ha però deluso le aspettative del suo allenatore, crescendo settimana dopo settimana arrivando a migliorandosi sotto ogni aspetto.

I meriti che diamo a Thiago Motta devono essere però condivisi con Paulo Fonseca, il primo a credere veramente in Calafiori a Roma. In un momento di emergenza durante la stagione 2020/21, infatti, l'allenatore portoghese ha puntato tanto sull'italiano, che fra Serie A ed Europa League ha collezionato 8 presenze per un totale di 422', che sarebbero potute essere decisamente di più se non fosse stato per il delicato infortunio al bicipite femorale che difatti lo ha reso indisponibile per gran parte della stagione e che ha direttamente inciso sulla sua permanenza a Roma.

Paulo Fonseca aveva fiducia nei mezzi e nelle qualità di Calafiori al punto che l'ha usato non solo terzino a sinistra, al posto di Spinazzola, ma anche come mezz'ala sulla fascia di competenza, posizione nella quale offrì una prestazione sublime ad Amsterdam contro l'Ajax nell'andata dei quarti di finale di Europa League.