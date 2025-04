Calaiò avvisa Napoli: "Conte quando le cose non sono andate come diceva lui, è andato via"

Emanuele Calaiò è rimasto un po' sorpreso dalle dichiarazioni di Antonio Conte alla vigilia della partita contro il Monza, valida per la 33^ giornata di Serie A. L'ex attaccante del Napoli, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha spiegato il suo punto di vista sulle parole del tecnico: "Non me l’aspettavo prima di una gara così importante. Non l’ho visto sorridente, c’era un velo di nervosismo. Conte sta benissimo a Napoli, adora la città, ma non è da confondere con gli obiettivi".

L'Arciere prosegue: "Lui vuole vincere, l’anno prossimo farà anche tre competizioni e la lista degli acquisti è lunga. Lui quando le cose non sono andate come diceva lui è andato via, questo dice la sua storia. È sempre stato questo. Poi sono interpretazioni nostre, possono essere intese anche come fare uno step ulteriore”

Le parole di Conte

"Sono state dette tante cose ad inizio d'anno da parte mia, alcune posso confermarle, altre non posso confermarle. Non rinnego niente, ma ti rendi conto di alcune situazioni e non mi sento di confermare tutto quello che ho detto. È stato chiaro anche il discorso di Kvara, dissi Napoli non doveva essere un club di passaggio, non vorrei passare per bugiardo su cose disattese. In questi 8 mesi qui a Napoli ho capito che tante cose qui a Napoli non si possono fare".