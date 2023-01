Calamai: "Il calcio italiano ha bisogno del talento di Zaniolo e non di un altro Balotelli"

MilanNews.it

Il giornalista Luca Calamai si è così espresso nel suo editoriale per TMW su Zaniolo: La Roma è riuscita a non farsi distrarre neppure dalle bizze di Zaniolo. Un altro che rischia di veder vanificato il suo incredibile talento all’altare di un comportamento a dir poco fastidioso. “Non ho la testa” ha detto a Mou che lo ha lasciato tranquillamente a casa. Spazzando via lo Spezia grazie anche ai colpi di El Shaarawy che ha preso il posto del ribelle. Il calcio italiano ha bisogno del talento di Zaniolo e non di un altro Balotelli.