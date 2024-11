Calamai: "Quattro squadre in lotta per il titolo: Inter, Atalanta, Napoli e Juve"

vedi letture

Nel suo Editoriale su Tuttomercatoweb.com, il giornalista Luca Calamai ha offerto la sua opinione su chi si giocherà lo Scudetto quest'anno: "Condivido la tesi di Arrigo Sacchi che vede quattro squadre in lotta per il titolo. Io le metto in questo ordine: Inter, Atalanta, Napoli e Juve. Aspettando con curiosità di vedere quali saranno (in positivo e in negativo) gli effetti della Champions su tre di queste candidate allo scudetto e di come usciranno rinforzate o meno dal prossimo mercato invernale".

Poi Calamai ha parlato della Roma e del ritorno di Claudio Ranieri: "Sono profondamente curioso di vedere anche come Ranieri riuscirà a rimettere a posto il mosaico impazzito della Roma. Per Sir Claudio questa è una delle imprese più complicate (anche dal punto di vista emotivo) della sua carriera. Se riesce in questa impresa Ranieri può diventare il futuro Ferguson della Roma. Un manager all’inglese a tutto campo come non si è mai visto nel calcio italiano. Ma la strada è tutta in salita. Terribilmente in salita".