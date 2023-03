Calamai su Milan e Inter: "O incantano o deludono. Se una non arriva tra le prime quattro..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'editoriale di questa mattina di TWM, il giornalista Luca Calamai ha commentato così il momento di Milan e Inter, e dei rispettivi allenatori, particolarmente in relazione alla lotta per la Champions League: "Pioli e Inzaghi sono molto più fragili (di Sarri e Mourinho, ndr). Le loro panchine ballano a ogni risultato negativo. La qualificazione in Champions condiziona il loro futuro. Se uno di loro non arriva tra i primi quattro farà le valigie. Verrà dato in pasto all’opinione pubblica per giustificare un fallimento sportivo.