Calcio: Atalanta; Bellanova, squadra a livelli impensabili

"Due anni fa ho iniziato a seguire molto l'Atalanta, si notava una crescita esponenziale ma non fino ai livelli attuali: la qualificazione agli ottavi di Champions League era impensabile". Raoul Bellanova si presenta così, attraverso i canali ufficiali del club, alla sua nuova squadra, cui è giunto dal Bordeaux in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto: "La forza dell'Atalanta è il gruppo: tenacia lavoro duro spesso la fanno andare al doppio delle altre", ha proseguito l'esterno classe 2000, cresciuto nelle giovanili del Milan. Il suo arrivo rafforza in prospettiva il reparto esterni: "Sono un terzino molto offensivo, mi piace attaccare gli spazi palla al piede ma devo migliorare difensivamente - spiega Bellanova, che ha scelto la maglia numero 22 -. Mi inserisco in una tradizione di giocatori di fascia come Conti, Spinazzola, Hateboer e Gosens: essere qui è un onore, non mi pongo obiettivi se non dare il massimo quando verrò chiamato in causa. Ai tifosi assicuro che darò il 150 per cento". Il laterale di proprietà della società girondina ha già affrontato la sua nuova realtà a livello giovanile: "Ricordo il sostegno del pubblico entusiasmante quando affrontai la Primavera allo stadio di Bergamo, il boato era impressionante", chiude, riferendosi all semifinale di ritorno di Coppa Italia Atalanta-Milan del 7 febbraio 2018 finita 3-2 per i rossoneri. (ANSA).