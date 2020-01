Calcio: Atalanta; Gasperini, Caldara convocato per C. Italia

(ANSA) - BERGAMO, 14 GEN - "Mattia Caldara è tornato all'Atalanta per recuperare il tempo perduto in questi due anni, per la Coppa Italia è convocato e potrebbe giocare dall'inizio". Alla vigilia dell'ottavo in casa della Fiorentina, l'allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini ai microfoni di Rai Sport si è soffermato sul nuovo arrivo in prestito dal Milan. "Questa è casa sua, quando se ne andò due stagioni fa gli predissi che prima o poi sarebbe tornato, anche se non pensavo così presto - ha aggiunto -. Ci sarà molto utile perché in difesa siamo numericamente contati anche se stiamo facendo bene". Sull'avversario di domani, il tecnico atalantino ha spiegato che "l'avvicendamento tra Montella e Iachini ha portato qualche novità, la Fiorentina ha parecchi cambi e sarà una gara da interpretare bene". (ANSA).