Calcio: collezione Panini celebra la Serie A 2020-'21

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Per celebrare i grandi protagonisti e gli eventi salienti del campionato appena terminato è uscita da Panini 'Serie A TIM 2020-2021 Official Celebration Set', collezione di card dedicata ai Campioni d'Italia, alle partite e ai momenti da ricordare ed ai migliori giocatori dell'ultima stagione. Questa speciale raccolta, per la prima volta realizzata in Italia dall'azienda modenese, è articolata in 60 card bifacciali (50 con lucidatura UV e le altre 10 con foil argento), contenute in un elegante cofanetto insieme ad un mini-magazine da 32 pagine con tutte le statistiche del campionato e con in omaggio la patch tricolore dello scudetto da applicare sulla propria maglia. La raccolta, sottolinea Panini, è destinata ad aumentare rapidamente di valore: presenta infatti card rare 'Parallel', numerate, con autografi stampati, a tiratura limitata o addirittura prodotte in un unico esemplare. (ANSA).