Calcio: coppa di Germania, via alle semifinali

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Dopo quasi un mese dalla ripresa della Bundesliga, questa settimana il calcio tedesco proseguirà con le semifinali della coppa nazionale. Domani sera il Bayer Leverkusen (1,14) volerà all'Hermann-Neuberger-Stadion per affrontare, a porte chiuse, il Saarbrucken (15,00). I padroni di casa, approdati in semifinale dopo aver sconfitto il Fortuna Dusseldorf, sono entrati nella storia del calcio tedesco essendo la prima società di quarta serie spintasi fino alle semifinali. Il percorso magico però, potrebbe subire una battuta d'arresto contro le Aspirine, su cui puntano l'83% dei tifosi mentre solo il 6% confida in una vittoria del Saarbrucken. Secondo la lavagna di Planetwin365, il portiere della formazione di casa avrà vita difficile contro l'attacco del B. Leverkusen: i bookies anticipano 3 o più gol (Over 2.5 a 1,23) a favore degli ospiti i quali potrebbero chiudere il match 0-3 (8,36). Mercoledì invece il Bayern Monaco (1,14) ospiterà l'Eintracht Francoforte (15,20) in un match tutto a favore dei padroni di casa. Il pubblico prevede un largo successo della squadra di Hans-Dieter Flick (83%) con 5 o più gol (Over 4.5 a 2,58) nel corso del match. Sembrano poche le possibilità di vittoria per la squadra di Peter Fischer (6%) anche se, proprio due anni fa, i rossoneri sconfissero nella finale della Coppa di Germania proprio il Bayern Monaco per 1-3, un risultato che oggi varrebbe 138,62 volte la posta. (ANSA).