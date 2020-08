Calcio: Corvino nuovo responsabile area tecnica Lecce

(ANSA) - LECCE, 07 AGO - Adesso è arrivata anche la fumata bianca. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, l'Unione Sportiva Lecce ha comunicato di aver affidato l'incarico di responsabile dell'area tecnica a Pantaleo Corvino. A distanza di quindici anni dalla sua ultima esperienza con il sodalizio giallorosso, allora guidato da Giovanni Semeraro, il dirigente, ex manager della Fiorentina, nativo di Vernole, ritorna nel Salento. Per Corvino un contratto di durata triennale. La conferenza stampa di presentazione del neo direttore Corvino è in programma lunedì prossimo, presso il Palazzo Banco di Napoli a Lecce. Sistemato il tassello Corvino, ora si è in attesa della conferma di Fabio Liverani sulla panchina giallorossa che, vincolato fino a giugno 2022, dovrebbe ottenere il prolungamento del proprio contratto per un'altra stagione. (ANSA).