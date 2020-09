Calcio donne: colpo Tottenham, arriva star Usa Alex Morgan

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Colpo di mercato del Tottenham Hotspur Women. Alex Morgan, star del calcio americano, sbarca a Londra e vestirà la maglia degli Spurs: è stato lo stesso club inglese a ufficializzare sui social l'accordo con l'attaccante 31enne che dal dal 2017 gioca con gli Orlando Pride nella National Women Soccer's League, la serie A femminile americana. Che è ferma e ripartirà la prossima primavera. Per questo alcune calciatrici starebbero guardando ai campionati europei per poter giocare anche in questi mesi di pausa negli States. Morgan, secondo i media britannici, si trasferisce al Tottenham in prestito almeno fino alla fine del 2020. Morgan Alex Morgan ha vinto tutto: due Mondiali, l'oro olimpico, la Champions League con 107 gol in 169 presenze nella nazionale Usa. È stata capocannoniere di Francia 2019, primato condiviso cono con la compagna di squadra Megan Rapinoe. Protagonista anche fuori dal campo per la battaglia sulla parità salariale e contro le discriminazioni di genere nello sport. (ANSA).