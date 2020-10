La Gazzetta dello Sport fa il punto sul campionato femminile, soffermandosi sulla bella vittoria delle rossonere in Toscana. "Il Milan rialza la testa", scrive la rosea: "Tre reti a Empoli per le ragazze di Ganz - si legge - al comando almeno per una notte". Un successo prezioso che arriva dopo la sconfitta nel precedente turno con la Juventus.