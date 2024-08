Calcio femminile: Women's Cup in Usa, c'è anche un'italiana

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - C'è anche la Juventus tra le otto squadre di quattro continenti che si sfideranno nella Women's Cup, in programma dal 9 al 17 agosto negli Stati Uniti. A Louisville, nel Kentucky, le bianconere sfideranno Racing Louisville, Palmeiras e Colo-Colo, mentre a Kansas City, nel Missouri, saranno impegnate Current, Atletico Madrid, Mamelodi Sundowns e INAC Kobe. I team che passeranno il turno si rivedranno per le Final Four nel 2025. Dazn trasmetterà tutte le partite, in tutta Europa, anche in modalità free e le sfide della Juventus saranno commentate in italiano. (ANSA).