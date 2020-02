Calcio: Genoa; Radovanovic operato a Lione, tutto ok

(ANSA) - GENOVA, 24 FEB - Operazione perfettamente riuscita per Ivan Radovanovic che oggi a Lione ha subito la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il giocatore del Genoa, che si era infortunato a Bologna, è stato operato da Bertrand Sonnery-Cottet, all'Ospedale Privato "Jean Mermoz" di Lione, alla presenza del medico sociale del Genoa, Marco Stellatelli, in rappresentanza dello staff sanitario diretto da Piero Gatto. Il rientro di Radovanovic in Italia, in presenza di un decorso regolare, è previsto già per domani, quindi il giocatore inizierà l'iter riabilitativo. Non sono stati comunicati i tempi di recupero ma per il centrocampista serbo la stagione è comunque finita. (ANSA).