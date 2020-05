Calcio: giocatori Samp si allenano di nuovo a Bogliasco

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - GENOVA, 09 MAG - Dopo che di ieri il quartier generale di Bogliasco è rimasto chiuso, stamattina alcuni giocatori della Sampdoria sono andati ad allenarsi nel centro sportivo Mugnaini. Il primo è stato il centrocampista Léris che ha testimoniato la sua presenza attraverso Instagram. Solo corsa e addominali come unico menù obbligatorio della seduta: il pallone infatti non è ancora consentito. I giocatori "prenotano" l'allenamento sulla chat di gruppo in modo da coordinarsi per gli orari: è consentita la presenza nel centro sportivo soltanto a tre calciatori per volta. Sono buone intanto le condizioni dei quattro blucerchiati che sono risultati positivi al Covid-19 dopo i controlli compiuti mercoledì scorso in vista della ripresa degli allenamenti. (ANSA).