Calcio: Greaves ancora ricoverato, ma non ha coronavirus

(ANSA-AFP) L'ex attaccante, e uomo simbolo, del Tottenham Jimmy Greaves è ancora ricoverato in ospedale, ma non per il coronavirus. "Non è risultato positivo", fa sapere la società londinese con un comunicato. "La famiglia ci ha incaricato di ringraziare tutti coloro che hanno inviato messaggi di affetto e solidarietà. I nostri pensieri sono ancora con Jimmy e i suoi familiari", è scritto ancora nella nota, in cui si precisa anche che "ci hanno fatto sapere che non si è trattato neppure d'infarto". L'80enne Greaves, che per le sue condizioni di salute già prima del ricovero era in sedia a rotelle, ha un passato anche nel Milan e ha fatto parte del gruppo dell'Inghilterra campione del mondo nel 1966 anche se, per un infortunio, non è sceso in campo nella finale. (ANSA-AFP).