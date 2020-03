Calcio: Malagò "taglio stipendi? Chi ha possibilità aiuti"

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - "Calcio in estate? Non lo so, dipende da Uefa e Fifa. Da adesso tutti devono fare sacrifici e compromessi, bisogna entrare in questo ordine di idee. Se ognuno rimane aggrappato al suo orticello la situazione non la trovi"."Mi ha Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò a Radio 24. "Oggi comanda l'Oms- aggiunge il n.1 dello sport italiano - Se la comunità scientifica dice che da oggi si può iniziare a fare qualcosa, che sia la corsa o i contatti tra giocatori, allora ci può essere speranza.-". Sulla questione legata ai tagli degli ingaggi Malagò aggiunge "Magari levare il 30% a un giocatore che guadagna 10 mln netti è un conto, levarli a un professionista di serie B o lega Pro è una cosa diversa. Forse è giusto che chi ha maggiori possibilità cerchi di aiutare, sta già accadendo". "Paura che il nostro campionato perda ancora di valore? No. Ci sono tanti discorsi aperti - conclude - Se oggi rischi di perdere 'Mario Rossi'...ma dove va oggi? Oggi forse abbiamo possibilità di livellarci con club stranieri, non ripetendo vecchi errori però". (ANSA).