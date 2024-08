Calcio: Marco Reus firma per i Los Angeles Galaxy

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Il giocatore del Borussia Dortmund, Marco Reus, ha firmato per i Los Angeles Galaxy fino al 2026. Lo ha annunciato il club di Major League Soccer (Mls). Il club ha ingaggiato il centrocampista, che era svincolato, con un contratto di due anni e mezzo fino alla fine della stagione 2026 Mls", a novembre o dicembre. Marco Reus, 35 anni, ha giocato 429 partite per il Borussia Dortmund in 12 stagioni. (ANSA).