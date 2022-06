Calcio: Marotta confermato presidente Adise

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - L'Associazione dei direttori sportivi e segretari del calcio (Adise) ha riconfermato presidente, all'unanimità, per il prossimo quadriennio l'ad dell'Inter, Giuseppe Marotta. L'assemblea elettiva, in programma nel 2021 ma rimandata più volte per l'emergenza Covid, si è tenuta a Coverciano alla presenza di oltre 150 (in presenza o per delega) tra direttori sportivi e collaboratori della gestione sportiva, una figura professionale, che opera nel mondo dei dilettanti, entrata da cinque anni a far parte degli organi direttivi. Prima del voto, Marotta ha illustrato le iniziative intraprese dall'Adise, nel corso dell'ultimo mandato. (ANSA).