Calcio: padre Higuain "mio figlio onorerà accordo con Juve"

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Non è vero tutto ciò che si sta dicendo su mio figlio. Gonzalo rimarrà alla Juventus perché ha ancora un anno e mezzo di contratto, e rispetterà questo accordo, lo porterà a termine". A dirlo, al giornale argentino LMNeuquen, che pubblica l'intervista sia nell'edizione in edicola che su quella online, è Jorge 'el Pipa' Higuain, padre dell'attaccante della Juve, che smentisce le voci secondo cui il bomber dei bianconeri vorrebbe rimanere in Argentina. "Mio figlio non vuole lasciare un club che ama molto e in cui è amato dalla gente", aggiunge Jorge Higuain. Ma 'el Pipita' non era intenzionato a tornare nel River Plate, il club che lo ha lanciato?."Una volta onorato il suo contratto - la risposta -, Gonzalo avrà la possibilità di scegliere e prendere la decisione che preferisce. Salvo colpi di scena, questo è ciò che succederà". (ANSA).