Calcio: positivi il tecnico e due giocatori del West Ham

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 22 SET - L'allenatore del West Ham David Moyes e due giocatori del club sono risultati positivi al coronavirus. Il club della Premier League, riferisce la Bbc, è stato informato della positività poco prima dell'inizio del terzo turno della Coppa di Lega contro l'Hull City al London Stadium, in programma questa sera. Moyes, 57 anni, il difensore Issa Diop, 23 e il centrocampista Josh Cullen, 24 anni, dovranno essere posti in isolamento. "Il tecnico ed entrambi i giocatori hanno subito lasciato lo stadio e sono tornati a casa", ha reso noto il club, precisando che i tre sono asintomatici. L'assistente allenatore Alan Irvine ha preso in carico la partita contro l'Hull, nella quale sia Diop che Cullen avrebbero giocato da titolari. Le linee guida della sanità pubblica inglese stabiliscono che i malati di Covid-19 devono auto isolarsi per almeno 10 giorni, il che significa che Moyes, Diop e Cullen non potranno partecipare all'allenamento o alla partita di campionato contro il Wolverhampton del 27 settembre. Un'altra partita di Coppa di Lega, tra Tottenham e Leyton Orient, è stata rinviata a causa di casi di Covid all'interno della rosa di Leyton. (ANSA).