Calcio: Qatar 2022; Fifa vara programma gare, al via 21/11

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - La Fifa ha confermato il calendario della Coppa del Mondo 2022 che sarà ospitata in Qatar, con partita inaugurale il 21 novembre allo stadio Al Bayt e finale il 18 dicembre allo stadio Lusail. A due anni esatti dalla finale del torneo 2018 in Russia, vinta dalla Francia, la Fifa ha deciso di presentare il programma delle partite per la prossima edizione, "invitando il mondo del calcio a sognare un nuovo inizio - sottolinea la federazione internazionale -, che ora ha un punto di partenza preciso". La fase a gironi del torneo durerà 12 giorni, con quattro partite al giorno - alle ore 13, 16, 19 e 22 locali - , mentre l'ultimo turno della fase a gruppi e gli incontri a eliminazione diretta sono stati fissati alle 18 e alle 22. Il Bayt Stadium, impianto da 60.000 posti che prende il nome e la forma dalle tende utilizzate dai popoli nomadi nella regione del Golfo, sarà il palcoscenico della partita inaugurale, mentre il Khalifa International Stadium ospiterà la finale per il terzo posto il 17 dicembre. La finale prenderà il via un giorno dopo alle 18:00 locali allo stadio Lusail, di fronte 80.000 spettatori. (ANSA).