Calcio: San Siro verso sold out nel derby

(ANSA) - MILANO, 05 FEB - Quattro giorni al derby di Milano e San Siro va verso il sold out. Sono pochi i biglietti ancora disponibili per Inter-Milan di domenica sera, una sfida attesissima che rivedrà Ibrahimovic affrontare i nerazzurri e Eriksen debuttare nella sua prima stracittadina. In questa stagione si era già registrato il tutto esaurito nella sfida contro la Juventus del 6 ottobre, in quell'occasione si raggiunse un nuovo record per l'incasso: 6.620.976 euro. A settembre nel derby d'andata, quando in casa c'era il Milan, ci furono 70.440 spettatori per quasi 5 milioni di euro di incasso.(ANSA).