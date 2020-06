Calcio: Tare, Milinkovic? Ogni valutazione al momento giusto

(ANSA) - ROMA, 02 GIU - "Il rapporto tra Milinkovic-Savic e la piazza è molto forte, non morirà mai. Ogni situazione, come promesso, sarà valutata al momento opportuno e nel bene di entrambe le parti. Se ci sarà una possibilità che accontenti società e giocatore verrà presa in considerazione, altrimenti saremo felici di vederlo ancora con noi. Quanto vale? Io non sono bravo con i numeri, so solo che è un giocatore di prima fascia". Così il ds della Lazio Igli Tare intervistato a 'Il calciomercato che verrà' su Sky Sport. "Noi non abbiamo bisogno di vendere in questo momento - prosegue Tare - Per i giocatori di prima fascia il prezzo non si abbasserà, diverso sarà per quei calciatori di fascia medio-bassa. Tante società faranno le loro valutazioni in base a come si evolverà il mercato, c'è tanta incertezza. Per tanti non sarà il calciomercato che speravano, ma allo stesso tempo ci sono i presupposti per lavorare con idee chiare". (ANSA).