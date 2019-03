Calcioefinanza - Milan, non è stata ancora fissata la data dell’udienza davanti al Tas di Losanna

In merito al ricorso del Milan al Tas contro la sentenza UEFA, secondo quanto riferisce Calcioefinanza, non è stata ancora fissata una data per l’udienza davanti al tribunale di Losanna del club di via Aldo Rossi. La decisione dei rossoneri di fare ricorso contro la sentenza UEFA risale allo scorso 24 dicembre: "AC Milan, dopo aver valutato la decisione espressa dalla Adjudicatory Chamber del Club Financial Control Body (CFCB), esprime disappunto e comunica che avvierà procedura di ricorso presso il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna".