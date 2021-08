Caldara: "Maldini è convinto che Venezia sia l'ambiente giusto per crescere"

(ANSA) - VENEZIA, 11 AGO - "Ho avuto molte offerte, ma ho scelto Venezia fin dai primi colloqui con Zanetti e la dirigenza. Gli infortuni mi hanno penalizzato molto nelle scorse stagioni, ma ora sta bene fisicamente". Lo ha detto oggi Mattia Caldara, nuovo acquisto del Venezia Fc, arrivato dal Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto a fine stagione. "Ho sentito anche Maldini, è convinto che Venezia sia l'ambiente giusto per crescere", ha aggiunto il difensore esploso tra le fila dell'Atalanta, che non ha nascosto il sogno per il futuro: "Sono ancora indietro, ma il mio obiettivo è quello di tornare in maglia azzurra con la nazionale". (ANSA).