Caldara sulla stagione: "Non è tutto da buttare, ho imparato a conoscere meglio il mio corpo"

Mattia Caldara, intervistato da Milan TV, ha raccontato la sua stagione, sottolineando che il primo infortunio gli è servito per crescere: "Non è tutto da buttare, soprattutto col primo infortunio ho importato a conoscermi meglio, ho conosciuto meglio il mio corpo, mi sono allenato in maniera diversa, ho capito quali erano i miei difetti, ho allenato più l'elasticità rispetto alla forza. Ho cambiato qualcosa, anche nel preallenamento. Il secondo infortunio è stato un incidente, non ci ho potuto fare niente, devo ripartire dall'inizio ma so cosa allenare".