Calhanoglu a Sky: "Siamo concentrati, faremo di tutto per vincere"

Hakan Calhanoglu ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro l’Olympiakos: “Non credo ci siano pericoli, è una partita complicata perché loro possono fare di tutto per vincere. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, controllare la partita è vincere. Non è facile giocare qui ma siamo concentrati. Vogliamo andare avanti e faremo di tutto per farlo. Conosco alcuni giocatori, hanno qualità e giocano in casa. Presseranno tanto per vincere, noi faremo di tutto per vincere. Siamo concentrati, siamo in partita. Sono 90 minuti molto importanti, dobbiamo solo pensare alla nostra partita e non ad altro”.