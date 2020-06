Calhanoglu, diciottesimo rigore realizzato in carriera

Hakan Calhanoglu non aveva mai calciato e realizzato rigori con il Milan prima della sfida contro la Roma. In questi tre anni, infatti, dagli undici metri si sono alternati Kessie, Rodriguez, Higuain e Piatek. Quello segnato dal turco non è però il primo penalty realizzato in carriera: il classe '94 ha messo a segno 18 rigori complessivi, sbagliando soltanto in tre occasioni in Bundesliga.