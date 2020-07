Calhanoglu, eguagliato il record di reti stagionali in rossonero: 8 gol siglati tra campionato e coppe

La stagione di Hakan Calhanoglu, sin qui, è stata a due facce: la prima parte ha visto il turco in grande affanno mentre la seconda, specie dopo la ripresa dopo il Coronavirus, lo ha visto tra i grandi protagonisti. Il centrocampista turco, con il gol al Parma, ha raggiunto quota 6 gol in campionato eguagliando come secondo miglior marcatore in campionato, un altro grande protagonista come Theo Hernandez. Il 10 rossonero, inoltre, ha eguagliato il suo miglior score stagionale di 8 gol (6 in campionato, 2 in coppa), datato stagione 2017/18 in cui Calhanoglu aveva siglato 6 gol in campionato e 2 in Europa League.