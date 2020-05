Calhanoglu: "Gli allenamenti distanziati non sono il massimo. La ripresa? Ogni settimana cambia tutto..."

Hakan Calhanoglu, intervistato da Sky Sport 24, ha parlato della situazione in Italia e dei dubbi sulla ripresa del calcio.

Sugli allenamenti distanziati: "Gli allenamenti così non sono il massimo. Mi mancano gli allenamenti di gruppo, mi mancano i compagni, i miei amici".

Sulla ripresa del calcio in Italia: "Seguiamo le notizie tutti i giorni ma cambiano sempre di settimana in settimana, così mentalmente è difficile per noi".