Calhanoglu in panchina per tutti i novanta minuti: non succedeva da 925 giorni

Hakan Calhanoglu è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti nel match contro lo Sparta Praga. Un evento che non accadeva da tempo immemore al Milan: l'ultima gara in cui il turco era rimasto sedere senza subentrare risaleva infatti al 18 aprile 2018, quando il Milan di Gattuso pareggiò 1-1 contro il Torino. Sono passati 925 giorni, un'eternità, a dimostrazione di quanto abbia giocato il classe '94 in questi anni.