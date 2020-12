Calhanoglu, segnali di ripresa con la Fiorentina: primo giocatore per passaggi riusciti e key passes

Tra i protagonisti della vittoria del Milan sulla Fiorentina si può citare anche Hakan Calhanoglu. Dopo alcune prestazioni altalenanti, il centrocampista turco ha mostrato segnali di ripresa. Come dimostrano i dati contro i Viola, il 10 rossonero è stato il primo giocatore tra i 22 in campo per passaggi riusciti (15), passaggi chiave (1) e secondo tra i dribbling effettuati (2).