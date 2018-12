Calhanoglu: "Siamo legati a Gattuso. E' arrabbiato, ma ci sta molto vicino"

Hakan Calhanoglu, ai microfoni di Milan Tv, ha parlato così di Gennaro Gattuso: "Anche noi siamo legati a Rino, è stato un calciatore. Noi proviamo quello che prova lui, non è una questione singola ma siamo squadra: se perdiamo perdiamo insieme, se vinciamo, vinciamo insieme. La cosa importante è non arrenderci e giocare anche per lui, per la squadra, per il club e per i tre punti. Gattuso ci sta molto vicino, è normale che sia arrabbiato adesso, posso capirlo e accettarlo. Vuole vedere i risultati, e i gol. Siamo in una situazione sfortunata. Contro il Frosinone abbiamo avuto molte occasioni ma la palla non entrava, non abbiamo avuto sfortuna. Dobbiamo recuperare le energie e essere pronti per la partita”.