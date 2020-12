Calhanoglu, terzo rigore trasformato con la maglia del Milan

Hakan Calhanoglu, che prima del 2020 non aveva mai tirato un penalty al Milan, ha realizzato ben tre rigori da giugno ad oggi. Il primo è stato il tiro dagli undici metri contro la Roma, il 28 giugno. In quell'occasione fu Kessie a concedere al turco la possibilità di presentarsi sul dischetto di fronte a Mirante. Poi è arrivato il pesantissimo rigore contro il Rio Ave, all'ultimo rintocco del secondo tempo supplementare. A quel gol è seguito il momentaneo 2-0 contro la Lazio, a battere Pepe Reina (sempre complicato superare ex compagni di squadra). In entrambe le occasioni erano assenti dal campo sia Kessie che Ibra.