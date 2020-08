Calhanoglu, tre gol su punizione da quando è al Milan. Due nel 2020

Hakan Calhanoglu, esploso con l'avvento di Ibrahimovic e il passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1, nel post lockdown è riuscito anche a segnare su punizione, un fondamentale non propriamente sfruttato da quando è al Milan. Il centrocampista turco infatti ha segnato soltanto tre volte da piazzato in rossonero: contro la Fiorentina nel 2018 e due volte in questa stagione, entrambe nel 2020 (contro Verona ed Atalanta). Una piccola impennata che aumenta la fiducia anche in vista della prossima stagione, ricordando inoltre che, prima dell'addio di Suso, la maggior parte dei calci piazzati erano ad appannaggio del calciatore spagnolo.