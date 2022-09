MilanNews.it

Mady Camara, neo centrocampista della Roma, si è così espresso in conferenza stampa sulla Serie A: “I campionati sono tutti diversi tra loro. Ho già affrontato il Milan in carriera e so che la Serie A non è un campionato facile. Bisogna lavorare e credere in quello che si fa, i risultati arriveranno con il lavoro”.