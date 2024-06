Camarda decide la finale di Euro U17: la pagella della Gazzetta

vedi letture

Francesco Camarda ha deciso la finale dell'Europeo under 17. Nella serata di ieri gli Azzurrini del Ct Favo hanno vinto 3-0 contro il Portogallo, laureandosi per la prima volta campioni continentali di categoria: un successo storico. All'interno di questa vittoria, di un gruppo molto forte e unito, tanto merito va a Francesco Camarda, punta e numero 9 della selezione, che ieri nell'atto finale è stato decisivo con una meravigliosa doppietta. In totale 4 gol in 5 partite e il rigore decisivo ai quarti contro l'Inghilterra: numeri che gli sono valsi il premio di Mvp del torneo.

Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha proposto le pagelle della sfida e ha indicato Camarda come il migliore dell'Italia, con un bell'8. Questo il giudizio della rosea sulla prestazione dell'attaccante del Milan: "Il gol del 2-0 è già virale: fuga, dribbling, destro sul primo palo. Il 3-0 è freddezza pura. Lui, una perla rara".