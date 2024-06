Camarda, domani la finale di Euro U17 poi il contratto con il Milan

Allo stadio Antonis Papadopoulos di Lacarna, in Cipro, l'Italia U17 di Camarda, Liberali e Sala ha battuto di misura la Danimarca conquistando la finale degli Europei di categoria. Decisiva la rete al 30' del primo tempo della mezz'ala della Roma Primavera Federico Coletta. Ai ragazzi della Nazionale del CT Favo è ora chiesto un ultimo sforzo per scrivere una nuova pagina della storia della Federazione, in quanto fra l'Italia ed il titolo di campione d'Europa c'è solo il Portogallo, che verrà affrontato nella finalissima di questa competizione domani alle 19:30. In campo ci sarà tanto Milan, con Francesco Camarda, Emanuele Sala e Mattia Liberali. Della selezione fa parte anche il portiere Longoni che però sarà out per l'atto finale, causa infortunio.

In particolare i riflettori saranno puntati su Francesco Camarda, numero 9 e leader della nazionale di Favo. Dopo l'impegno con gli Azzurrini, il giovane classe 2008 rientrerà a Milano e attenderà che gli ultimi dettagli per il suo primo contratto da professionista siano definiti. La staria tra il talento rossonero e il Milan dovrebbe continuare fino al 2027: l'operazione è nelle fasi finali, dopo tanto parlare negli ultimi mesi.