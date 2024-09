Camarda dopo il gol al Carpi: "Testa alla prossima"

Nella giornata di ieri, in occasione di Milan Futuro-Carpi, seconda partita del girone B di Serie C finita 1 a 1, Francesco Camarda ha segnato il suo primo gol in campionato grazie ad un calcio rigore che lui stesso si è conquistato. Dopo la doppietta al Novara, dunque, il classe 2008 del Milan ha dimostrato di poter continuare a segnare, e che quelle due resti non erano state assolutamente un caso.

Camarda ha però fame, fame di vincere e continuare a segnare per dimostrare di meritarsi anche la chiamata in prima squadra. A dimostrarlo il post pubblicato nelle scorse ore sul proprio profilo Instagram, nel quale l'attaccante non ha festeggiato il gol o altro, ma ha scritto in didascalia "Testa alla prossima", che sarà contro l'Ascoli il prossimo 14 settembre.