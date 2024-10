Camarda e Zeroli a disposizione di Fonseca questa sera

Con un Milan decimato dalle assenze, il mister Paulo Fonseca per questa sera attingerà a piene mani dalla formazione di Milan Futuro, soprattutto per rimpinguare la sua panchina. Nello specifico il portoghese dovrà fare a meno degli squalificati Theo Hernandez e Tijjani Reijnders, oltre che degli infortunati Matteo Gabbia, Tammy Abraham e Luka Jovic. I tre si aggiungono ai due lungodegenti Ismael Bennacer e Alessandro Florenzi già fuori da tempo.

Per sostituirli Fonseca conferma Francesco Camarda che con l'assenza degli altri due centravanti e con l'impiego da titolare di Loftus a centrocampo al posto di Reijnders, è a tutti gli effetti il primo sostituto di Alvaro Morata e potrebbe anche risultare una risorsa a gara in corso. In panchina ci sarà anche lo stesso Kevin Zeroli che ha confermato la sua presenza pubblicando sui suoi profili social la grafica della partita: il capitano di Milan Futuro è reduce dalla miglior prestazione stagionale contro il Perugia, domenica.