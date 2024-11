Camarda in U21? Il CT Nunziata: "Per l'Europeo verrà preso in considerazione anche lui"

Alla vigilia della suggestiva amichevole di questo pomeriggio al Castellani di Empoli contro i pari età della Francia, il CT dell'Italia U21 Carmine Nunziata è intervenuto dal ritiro di Tirrenia ai microfoni del collega Francesco Rocchi di Rai Sport per parlare di alcuni dei temi più importanti legati alla partita e non solo. Fra questi è rientrato anche Francesco Camarda, che nonostante l'esordio in Champions League e quello da titolare in Serie A, non è stato convocato per questi due impegni degli Azzurrini.

Perché non portare Camarda in U21?

"Sicuramente c'è un occhio di riguardo nei suoi confronti. In questo momento si è preferito lasciarlo con l'Italia under19, visto che noi abbiamo due amichevoli, mentre l'under19 ha le qualificazioni. Ma da qua all'Europeo verrà preso in considerazione anche lui".