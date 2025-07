Camarda inizia oggi la sua stagione. Al via il ritiro del Lecce

L'U.S. Lecce, in vista della ripresa ufficiale dell'attività per la Stagione Sportiva 2025/2026, comunica la lista dei calciatori convocati per il raduno.

I calciatori, per meglio ottimizzare il lavoro dell’Area Tecnica, Medica e fisioterapica, saranno suddivisi in due gruppi, il primo dei quali si radunerà in sede oggi venerdì 11 luglio, mentre il secondo venerdì 18 luglio. I gruppi dei calciatori sosterranno le visite mediche presso il Centro BioLab di Cutrofiano (LE) e i test da campo all’Acaya Golf Resort & SPA.

Dal 21 luglio l’attività proseguirà presso il ritiro di Bressanone, dove il giorno seguente si terrà il primo allenamento presso il centro sportivo di Naz-Sciaves.

I calciatori Gaby Jean, Maleh e Marchwinski proseguiranno nel percorso individuale di recupero dai rispettivi infortuni nei vari centri specializzati.

Questa la lista dei calciatori convocati (GRUPPO 1):

PORTIERI:

Falcone Wladimiro (1995), Fruchtl Christian (2000), Samooja Jasper (2003), Penev Plamen (2008)

MARCATORI CENTRALI:

Baschirotto Federico (1996), Gaspar Kialonda (1997), Pehlivanov Christian (2006), Tiago Gabriel (2004)

ESTERNI DIFENSIVI:

Addo Vernon (2005), Gallo Antonino (2000), Kouassi Owen (2003), Veiga Danilo (2002)

CENTROCAMPISTI:

Berisha Medon (2003), Coulibaly Lassana (1996), Gorter Olaf (2005), Helgason Thorir (2000), Kaba Mohamed (2001), Kovac Niko (2005), Pierret Balthazar (2000), Rafia Hamza (1999), Ramadani Ylber (1996)

ESTERNI OFFENSIVI:

Banda Lameck (2001), Morente Tete (1996), N'Dri Konan (2000), Pierotti Santiago (2001)

ATTACCANTI:

Burnete Rares (2004), Camarda Francesco (2008), Esposito Pasquale (2008), Krstovic Nikola (2000)

Questa la lista dei calciatori convocati (GRUPPO 2):

PORTIERI:

Borbei Alexandru (2003)

MARCATORI CENTRALI:

Esposito Sebastian (2005)

ESTERNI DIFENSIVI:

Guilbert Frederic (1994), Ubani Marlon (2005)

CENTROCAMPISTI:

Faticanti Giacomo (2004), McJannet Ed (2004), Winkelmann Till (2005), Yilmaz Enes (2005)

ESTERNI OFFENSIVI:

Delle Monache Marco (2005), Oudin Remi (1996)

ATTACCANTI:

Persson Joel (2003), Rodriguez Pablo (2001)