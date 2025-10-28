Camarda sbaglia un rigore, il Napoli ne approfitta e vince 1-0. La classifica
Serata storta per Francesco Camarda, giovane attaccante di proprietà del Milan e in prestito al Lecce, che a inizio secondo tempo della gara tra i pugliesi e il Napoli capolista si è preso la pesante responsabilità di calciare un rigore: il classe 2008 si è fatto ipnotizzare da Vanja Milinkovic-Savic, esperto portiere abituato a neutralizzare i penalty.
La squadra di Conte ne ha approfittato e qualche minuto dopo si è portata in vantaggio grazie al secondo gol consecutivo di Franck Zambo Anguissa. Rete che è risultata decisiva a fine match con gli azzurri che mantengono la prima posizione e mettono pressione alla Roma, ma anche a Milan e Inter.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Napoli 21*
Roma 18
Milan 17
Inter 15
Bologna 14
Como 13
Juventus 12
Atalanta 12
Udinese 12
Cremonese 11
Torino 11
Lazio 11
Sassuolo 10
Cagliari 9
Parma 7
Lecce 6*
Verona 5
Pisa 4
Fiorentina 4
Genoa 3
*una partita in più
