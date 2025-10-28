Camarda sbaglia un rigore, il Napoli ne approfitta e vince 1-0. La classifica

vedi letture

Serata storta per Francesco Camarda, giovane attaccante di proprietà del Milan e in prestito al Lecce, che a inizio secondo tempo della gara tra i pugliesi e il Napoli capolista si è preso la pesante responsabilità di calciare un rigore: il classe 2008 si è fatto ipnotizzare da Vanja Milinkovic-Savic, esperto portiere abituato a neutralizzare i penalty.

La squadra di Conte ne ha approfittato e qualche minuto dopo si è portata in vantaggio grazie al secondo gol consecutivo di Franck Zambo Anguissa. Rete che è risultata decisiva a fine match con gli azzurri che mantengono la prima posizione e mettono pressione alla Roma, ma anche a Milan e Inter.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Napoli 21*

Roma 18

Milan 17

Inter 15

Bologna 14

Como 13

Juventus 12

Atalanta 12

Udinese 12

Cremonese 11

Torino 11

Lazio 11

Sassuolo 10

Cagliari 9

Parma 7

Lecce 6*

Verona 5

Pisa 4

Fiorentina 4

Genoa 3

*una partita in più