Camarda sbaglia un rigore, il Napoli ne approfitta e vince 1-0. La classifica

Oggi alle 20:30News
di Francesco Finulli

Serata storta per Francesco Camarda, giovane attaccante di proprietà del Milan e in prestito al Lecce, che a inizio secondo tempo della gara tra i pugliesi e il Napoli capolista si è preso la pesante responsabilità di calciare un rigore: il classe 2008 si è fatto ipnotizzare da Vanja Milinkovic-Savic, esperto portiere abituato a neutralizzare i penalty.

La squadra di Conte ne ha approfittato e qualche minuto dopo si è portata in vantaggio grazie al secondo gol consecutivo di Franck Zambo Anguissa. Rete che è risultata decisiva a fine match con gli azzurri che mantengono la prima posizione e mettono pressione alla Roma, ma anche a Milan e Inter.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Napoli 21*
Roma 18
Milan 17
Inter 15
Bologna 14
Como 13
Juventus 12
Atalanta 12
Udinese 12
Cremonese 11
Torino 11
Lazio 11
Sassuolo 10
Cagliari 9
Parma 7
Lecce 6*
Verona 5
Pisa 4
Fiorentina 4
Genoa 3

*una partita in più