Camarda segna ancora, l'Italia U19 fa tre su tre. In campo anche Magni, Sala e Liberali

vedi letture

L'Italia U19 ha giocato questo pomeriggio in Grecia il terzo e ultimo impegno della sua sosta. Dopo le nette vittorie contro Montenegro e Bosnia, agli Azzurrini del CT Bollini bastava anche un pareggio per vincere il mini-gruppo della prima fase di qualificazione ai prossimi Europei. Fa anche meglio la squadra italiana che vince in extremis la partita, contro i padroni di casa ellenici, per 1-0 e fa tre su tre negli ultimi 7 giorni. A decidere, sempre lui, Francesco Camarda, attaccante del Milan.

Il baby talento rossonero è partito titolare per la terza volta consecutiva e ha giocato, trovando il gol su rigore all'87°. Si tratta della seconda rete di seguito per il giovanissimo centravanti del Diavolo. Insieme a Camarda, poi sostituito al 92° dal compagno di club Mattia Liberali, sono partiti dal primo minuto, anche loro per la terza gara in fila, sia il terzino Vittorio Magni che il centrocampista Emanuele Sala, ammonito nel corso del primo tempo e sostituito al 79°. Panchina invece per il quinto milanista presente, Diego Sia.